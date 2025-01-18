Венгрия и Сербия пообещали обеспечить безопасность «Турецкого потока»

Венгрия и Сербия обязались обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток». Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
«Теперь наша задача — защитить трубопровод, который проходит через Сербию в Венгрию», — заявил Орбан в видеообращении, показанном венгерским телевидением. По его словам, после прекращения транзита газа через Украину с 1 января, «Турецкий поток» остался единственным маршрутом прямой поставки российского газа в страны Центральной и Восточной Европы.
11 января вооруженные силы Украины осуществили атаку на компрессорную станцию «Русская», которая является частью системы газопровода «Турецкий поток», по которому осуществляется поставка газа в Европу. Вероятность новых атак на инфраструктуру «Турецкого потока» достаточно высока, так как на сегодняшний день это уже единственный российский газопровод в Европу, передает Pravda.ru. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с осуждением этого действия ВСУ, назвав его атакой на суверенитет государств-получателей газа, сообщает RT.
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