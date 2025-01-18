Венгрия и Сербия пообещали обеспечить безопасность «Турецкого потока»

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Венгрия и Сербия договорились заняться защитой газопровода «Турецкий поток»
Венгрия и Сербия договорились заняться защитой газопровода «Турецкий поток» Фото:

Венгрия и Сербия обязались обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток». Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

«Теперь наша задача — защитить трубопровод, который проходит через Сербию в Венгрию», — заявил Орбан в видеообращении, показанном венгерским телевидением. По его словам, после прекращения транзита газа через Украину с 1 января, «Турецкий поток» остался единственным маршрутом прямой поставки российского газа в страны Центральной и Восточной Европы.

11 января вооруженные силы Украины осуществили атаку на компрессорную станцию «Русская», которая является частью системы газопровода «Турецкий поток», по которому осуществляется поставка газа в Европу. Вероятность новых атак на инфраструктуру «Турецкого потока» достаточно высока, так как на сегодняшний день это уже единственный российский газопровод в Европу, передает Pravda.ru. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с осуждением этого действия ВСУ, назвав его атакой на суверенитет государств-получателей газа, сообщает RT.

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Венгрия и Сербия обязались обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток». Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. «Теперь наша задача — защитить трубопровод, который проходит через Сербию в Венгрию», — заявил Орбан в видеообращении, показанном венгерским телевидением. По его словам, после прекращения транзита газа через Украину с 1 января, «Турецкий поток» остался единственным маршрутом прямой поставки российского газа в страны Центральной и Восточной Европы. 11 января вооруженные силы Украины осуществили атаку на компрессорную станцию «Русская», которая является частью системы газопровода «Турецкий поток», по которому осуществляется поставка газа в Европу. Вероятность новых атак на инфраструктуру «Турецкого потока» достаточно высока, так как на сегодняшний день это уже единственный российский газопровод в Европу, передает Pravda.ru. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с осуждением этого действия ВСУ, назвав его атакой на суверенитет государств-получателей газа, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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