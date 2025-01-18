В Кривом Роге ликвидирован датский летчик, учивший украинцев управлять F-16

В результате ракетного удара в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, который обучал украинских военных управлению истребителями F-16. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Хансен был уничтожен во время ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге», — сказал собеседник ТАСС. Отмечается, что летчик обладал значительным опытом управления истребителями F-16. Друг погибшего датчанина сообщил, что во время пребывания на Украине он смог обучить «сотни» бойцов навыкам пилотирования этого типа самолета.
Ранее российские военные совершили ракетный удар по учебному центру ВСУ в городе Кривой Рог, используя системы «Искандер». В результате атаки было уничтожено здание, ранее использовавшееся как высшее учебное заведение, но переделанное под казарму. Отмечается, что удары привели к серьезным разрушениям: верхняя часть четырехэтажного строения была практически полностью разрушена, фасад здания получил трещины.
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