Российские «Искандеры» разнесли учебный центр ВСУ в Кривом Роге

Российские военные, используя ракетные комплексы «Искандер», нанесли удары по учебному центру ВСУ в Кривом Роге на Украине. В результате атак было разрушено здание бывшего вуза, которое переоборудовали в казарму.
«Оба снаряда ударили в одно место — здание закрытого вуза, отданное под нужды ВСУ и превращенное в казарму», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что двойной удар привел к значительным повреждениям: верхняя часть четырехэтажного здания почти полностью снесена, а фасад треснул.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 13:11 по местному времени. В течение минуты поступила информация о приближающихся ракетах.
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