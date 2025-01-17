Российские «Искандеры» разнесли учебный центр ВСУ в Кривом Роге

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Удар нанесен ракетными комплексами «Искандер»
Удар нанесен ракетными комплексами «Искандер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, используя ракетные комплексы «Искандер», нанесли удары по учебному центру ВСУ в Кривом Роге на Украине. В результате атак было разрушено здание бывшего вуза, которое переоборудовали в казарму.

«Оба снаряда ударили в одно место — здание закрытого вуза, отданное под нужды ВСУ и превращенное в казарму», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что двойной удар привел к значительным повреждениям: верхняя часть четырехэтажного здания почти полностью снесена, а фасад треснул.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 13:11 по местному времени. В течение минуты поступила информация о приближающихся ракетах.

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Российские военные, используя ракетные комплексы «Искандер», нанесли удары по учебному центру ВСУ в Кривом Роге на Украине. В результате атак было разрушено здание бывшего вуза, которое переоборудовали в казарму. «Оба снаряда ударили в одно место — здание закрытого вуза, отданное под нужды ВСУ и превращенное в казарму», — сообщает «Российская газета». Там добавили, что двойной удар привел к значительным повреждениям: верхняя часть четырехэтажного здания почти полностью снесена, а фасад треснул. Воздушная тревога в городе была объявлена в 13:11 по местному времени. В течение минуты поступила информация о приближающихся ракетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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