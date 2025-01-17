ДТП произошло в 16:40 на улице Мильчакова
В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Он у нашего подъезда на Мильчакова, 18 снес козырек. На вахте сказали, что это произошло в 16:40. Водитель был трезвым и повернул сюда, скрываясь от кого-то», — сообщили читатели.
По предварительным данным, пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в краевой Минтранс. Ответ ожидается.
В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
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