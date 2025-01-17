17 января 2025

В Перми автобус протаранил «Пятерочку» и застрял. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в 16:40 на улице Мильчакова
ДТП произошло в 16:40 на улице Мильчакова Фото:

В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Он у нашего подъезда на Мильчакова, 18 снес козырек. На вахте сказали, что это произошло в 16:40. Водитель был трезвым и повернул сюда, скрываясь от кого-то», — сообщили читатели.

По предварительным данным, пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в краевой Минтранс. Ответ ожидается.

В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
Фото:
В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
Фото:

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В Перми автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Он у нашего подъезда на Мильчакова, 18 снес козырек. На вахте сказали, что это произошло в 16:40. Водитель был трезвым и повернул сюда, скрываясь от кого-то», — сообщили читатели. По предварительным данным, пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в краевой Минтранс. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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