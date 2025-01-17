На шоссе Тюнина в Кургане из-за гонок запретят остановку и стоянку машин

В Кургане пройдут соревнования по трековым гонкам на легковых автомобилях, в связи с чем на шоссе Тюнина запретят остановку и стоянку машин. Об этом сообщается в постановлении мэрии.
«В связи с проведением соревнования по трековым гонкам на легковых автомобилях на Кубок России и Чемпионат Курганской области, администрация города Кургана постановляет запретить остановку и стоянку всех видов транспорта 26 января и 23 февраля с 9:00 до 14:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина на участке от шоссе Ботаническое до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка», — сообщается в постановлении. Контролировать соблюдение запрета будет УМВД.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области оборудуют платные и бесплатные парковки. Отвечать за них будет «Курганавтодор».
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