17 января 2025

На шоссе Тюнина в Кургане из-за гонок запретят остановку и стоянку машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонки пройдут 26 января и 23 февраля
Гонки пройдут 26 января и 23 февраля Фото:

В Кургане пройдут соревнования по трековым гонкам на легковых автомобилях, в связи с чем на шоссе Тюнина запретят остановку и стоянку машин. Об этом сообщается в постановлении мэрии.

«В связи с проведением соревнования по трековым гонкам на легковых автомобилях на Кубок России и Чемпионат Курганской области, администрация города Кургана постановляет запретить остановку и стоянку всех видов транспорта 26 января и 23 февраля с 9:00 до 14:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина на участке от шоссе Ботаническое до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка», — сообщается в постановлении. Контролировать соблюдение запрета будет УМВД.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области оборудуют платные и бесплатные парковки. Отвечать за них будет «Курганавтодор».

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В Кургане пройдут соревнования по трековым гонкам на легковых автомобилях, в связи с чем на шоссе Тюнина запретят остановку и стоянку машин. Об этом сообщается в постановлении мэрии. «В связи с проведением соревнования по трековым гонкам на легковых автомобилях на Кубок России и Чемпионат Курганской области, администрация города Кургана постановляет запретить остановку и стоянку всех видов транспорта 26 января и 23 февраля с 9:00 до 14:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина на участке от шоссе Ботаническое до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка», — сообщается в постановлении. Контролировать соблюдение запрета будет УМВД. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области оборудуют платные и бесплатные парковки. Отвечать за них будет «Курганавтодор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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