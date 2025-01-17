В ХМАО продают коллекцию дисков всемирно известной рок-группы The Beatles

В ХМАО выставили на продажу коллекцию дисков с выступлениями всемирно известной британской рок-группы The Beatles. Она включает в себя шесть альбомов популярного коллектива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-релизе компании «Авито».
«Среди товаров, связанных с творчеством The Beatles, на Авито была найдена коллекция дисков, которая включает в себя 6 альбомов. „Тhе Early Веаtlеs“, „Thе Веаtlеs Sесоnd Album“, „Sоmеthing Nеw“, „Yеstеrdаy & Тоdаy“, „Rubbеr Soul“, „Thе Веаtlеs 1967 — 1970“», — рассказали в пресс-релизе компании.
Такой набор выпускался в США и не поступал в свободную продажу. Его отправляли почтой по заказу в Японию в 70-х годах прошлого века. Продавец указал цену товара в 19,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей. В помещении находятся даже чучела животных: оленей, кабанов и даже песца.
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