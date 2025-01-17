17 января 2025

В ХМАО продают коллекцию дисков всемирно известной рок-группы The Beatles

© Служба новостей «URA.RU»
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В коллекцию входять записи шести альбомов рок-группы The Beatles
В коллекцию входять записи шести альбомов рок-группы The Beatles Фото:

В ХМАО выставили на продажу коллекцию дисков с выступлениями всемирно известной британской рок-группы The Beatles. Она включает в себя шесть альбомов популярного коллектива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-релизе компании «Авито». 

«Среди товаров, связанных с творчеством The Beatles, на Авито была найдена коллекция дисков, которая включает в себя 6 альбомов. „Тhе Early Веаtlеs“, „Thе Веаtlеs Sесоnd Album“, „Sоmеthing Nеw“, „Yеstеrdаy & Тоdаy“, „Rubbеr Soul“, „Thе Веаtlеs 1967 — 1970“», — рассказали в пресс-релизе компании. 

Такой набор выпускался в США и не поступал в свободную продажу. Его отправляли почтой по заказу в Японию в 70-х годах прошлого века. Продавец указал цену товара в 19,5 тысяч рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей. В помещении находятся даже чучела животных: оленей, кабанов и даже песца.

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В ХМАО выставили на продажу коллекцию дисков с выступлениями всемирно известной британской рок-группы The Beatles. Она включает в себя шесть альбомов популярного коллектива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-релизе компании «Авито».  «Среди товаров, связанных с творчеством The Beatles, на Авито была найдена коллекция дисков, которая включает в себя 6 альбомов. „Тhе Early Веаtlеs“, „Thе Веаtlеs Sесоnd Album“, „Sоmеthing Nеw“, „Yеstеrdаy & Тоdаy“, „Rubbеr Soul“, „Thе Веаtlеs 1967 — 1970“», — рассказали в пресс-релизе компании.  Такой набор выпускался в США и не поступал в свободную продажу. Его отправляли почтой по заказу в Японию в 70-х годах прошлого века. Продавец указал цену товара в 19,5 тысяч рублей.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей. В помещении находятся даже чучела животных: оленей, кабанов и даже песца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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