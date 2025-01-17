17 января 2025

В Челябинске в Крещение отключат воду в частном секторе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воду отключат из-за планового ремонта на водоводе
Воду отключат из-за планового ремонта на водоводе Фото:

В Металлургическом районе Челябинска отключат воду 19 января. Временная остановка подачи связана с плановым ремонтом. Без ресурса останется частный сектор, многоэтажка и клиника. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ».

«В связи с проведением плановых работ на водоводе в Металлургическом районе, вблизи ул. Полтавская 29, информируем о временном ограничении водоснабжения 19 января. Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 16:00», — объяснили на предприятии.

В водоканале уточнили, что отключения коснутся жителей домов по улицам Дачная, Балканская, Тираспольская, Дубравная, Богдана Хмельницкого (дома с 65 по 99), Мира (76 по 94, четная сторона), Бородинская (дома с 18 по 45), Березовый Тупик, Сурикова 4,6,8, Цветочный Тупик. Также воды не будет в многоквартирном доме на ул. Балканская, 1 и в медучреждении на ул. Цветочный Тупик, 2а.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска отключат воду 19 января. Временная остановка подачи связана с плановым ремонтом. Без ресурса останется частный сектор, многоэтажка и клиника. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ». «В связи с проведением плановых работ на водоводе в Металлургическом районе, вблизи ул. Полтавская 29, информируем о временном ограничении водоснабжения 19 января. Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 16:00», — объяснили на предприятии. В водоканале уточнили, что отключения коснутся жителей домов по улицам Дачная, Балканская, Тираспольская, Дубравная, Богдана Хмельницкого (дома с 65 по 99), Мира (76 по 94, четная сторона), Бородинская (дома с 18 по 45), Березовый Тупик, Сурикова 4,6,8, Цветочный Тупик. Также воды не будет в многоквартирном доме на ул. Балканская, 1 и в медучреждении на ул. Цветочный Тупик, 2а.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...