В Челябинске в Крещение отключат воду в частном секторе

В Металлургическом районе Челябинска отключат воду 19 января. Временная остановка подачи связана с плановым ремонтом. Без ресурса останется частный сектор, многоэтажка и клиника. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ».
«В связи с проведением плановых работ на водоводе в Металлургическом районе, вблизи ул. Полтавская 29, информируем о временном ограничении водоснабжения 19 января. Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 16:00», — объяснили на предприятии.
В водоканале уточнили, что отключения коснутся жителей домов по улицам Дачная, Балканская, Тираспольская, Дубравная, Богдана Хмельницкого (дома с 65 по 99), Мира (76 по 94, четная сторона), Бородинская (дома с 18 по 45), Березовый Тупик, Сурикова 4,6,8, Цветочный Тупик. Также воды не будет в многоквартирном доме на ул. Балканская, 1 и в медучреждении на ул. Цветочный Тупик, 2а.
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