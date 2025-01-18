Разблокируют ли TikTok в России после решения Трампа: мнения экспертов

Вопрос разблокировки социальной сети TikTok в России не зависит от решения новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросу его запрета в штатах. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Решение будет приниматься с учетом национальных интересов и информационной безопасности.
«Вопрос точно у нас в комитете не обсуждался. Мы исходим, в принципе, из интересов своей собственной информационной безопасности и того, как она обстоит», — заявил Матвейчев. Он уточнил, что возможность разблокировки TikTok может быть рассмотрена в будущем, но это будет зависеть от множества факторов, включая результаты анализа текущей ситуации в информационной сфере.
Использование TikTok было ограничено Китаем на территории России после начала специальной военной операции. В китайской соцсети сделали упор на американскую аудиторию. В последнее время в США заговорили о планах заблокировать TikTok, по некоторым данным это может произойти уже в воскресенье, 19 января. Американские власти считают, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности. Верховный суд США признал законным запрет в стране приложения, если китайская ByteDance не продаст его американским собственникам. Из-за этого представители TikTok могли бы рассмотреть возможность вернуть соцсеть в Россию.
По словам Матвейчева, основной критерий при рассмотрении возможности разблокировки — это информационная безопасность. Россия стремится к обеспечению безопасного информационного пространства, не завися от внешних факторов и геополитического давления. «Главное, чтобы они были свободными площадками, а не орудиями информационной войны и манипуляций. Каковыми они являются, когда их используют наши геополитические противники некоторые», — считает зампред.
Эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа в разговоре с корреспондентом URA.RU предположил, что разблокировка TikTok в России может быть выгодна не только компании, но и пользователям. Однако, решение о разблокировке зависит от множества факторов, включая отношения с США и Евросоюзом. Компания, как коммерческая структура, прежде всего рассматривает финансовую выгоду от возвращения на российский рынок.
«Цель любой коммерческой компании — это зарабатывание денег. И сейчас они будут просчитывать, выгодно ли им будет в финансовой точке зрения производить разблокировку TikTok на территории России», — заявил эксперт РОЦИТ.
Гогуа считает, что с точки зрения регулирования контента, российские социальные сети работают в рамках отечественного законодательства, что обеспечивает определенный контроль над распространяемой информацией. В случае с TikTok потребуются дополнительные переговоры и возможно, адаптация политики в соответствии с российскими нормами.
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