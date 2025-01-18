Призер Олимпиады-2024 с Украины решил сменить гражданство

Украинский гимнаст Илья Ковтун, который завоевал серебро на Олимпиаде-2024 на брусьях, подал заявку на гражданство Хорватии. Об этом сообщили в спортивных СМИ.
«Один из сильнейших спортивных гимнастов мира, украинец Илья Ковтун, завоевавший серебро на Олимпиаде-2024 в упражнениях на брусьях, подал заявку на получение хорватского гражданства», — пишет sport24. 21-летний Ковтун проживает в Хорватии на протяжении последних трех лет.
По данным издания, сменить гражданство хочет и тренер украинского гимнаста — Ирина Горбачева-Надюк. Хорватская федерация гимнастики одобрила заявки, однако федерация Украины ответа еще не дала — в случае, если она не одобрит переход, Ковтун не сможет участвовать в соревнованиях на протяжении 2025 года. Отмечается, что к решению о смене гражданства спортсмена подтолкнули внутренние разногласия в украинской гимнастике.
Кроме медали за Олимпийские игры-2024, проводившиеся в Париже, Ковтун является обладателем девяти наград европейского первенства и двух — мирового чемпионата. Решение о переходе в другое гражданство вызвало негативную реакцию среди фанатов, отметили в спортивном издании. В частности, гимнасту пожелали «гореть в аду» и серьезных травм.
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