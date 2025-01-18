Кто такие дропы и как не стать помощниками мошенников

F.A.C.C.T.: мошенники делают дропами матерей-одиночек и несовершеннолетних
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроп — это самое мелкое звено мошеннической цепи
Дроп — это самое мелкое звено мошеннической цепи Фото:

Чаще всего помощниками мошенников становятся молодые люди до 25 лет, матери-одиночки и несовершеннолетние. Эксперт по противодействию финансовому мошенничеству компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал, кто такие дропы (drop с английского «кидать») и как не попасть на таких мошенников.

«Когда человек сознательно идет в эту тему, он знает, за что он деньги получит: передал реквизиты, карточки, доступ к счету. И через его счета прогоняется денежная схема, либо он снимает деньги, получает какой-то процент», — заявил Дудков. Он также предупреждает, что мошенники часто используют неосведомленность людей, предлагая им сомнительные подработки через различные платформы и даже личные встречи, такие люди и становятся дропами. 

Дудков подчеркнул важность осознания рисков, связанных с использованием людей в качестве так называемых дропов. Мошенники могут использовать различные схемы для обмана: от предложения места работы до запроса личных данных под видом трудоустройства или просьбы сообщить код из банковской СМС. Эксперт советует не отвечать на подозрительные запросы и блокировать таких пользователей. В случае, если мошенникам удается получить доступ к банковским картам, они могут использовать их для вывода похищенных средств, попросив дропа обналичить деньги и передать их курьеру. Последствия для такого человека могут быть серьезными, включая уголовную ответственность за мошенничество и отмывание денег.

Дудков также указал, что через дропов происходит до 90% всех преступлений в интернете. Предложения о сомнительной подработке могут поступать в самых разных местах: на улице, через сайты знакомств или в чатах по поиску работы. «Общие статистические данные не отражают всей серьезности ситуации. Реальное положение дел гораздо хуже», — отмечает Дудков.

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Чаще всего помощниками мошенников становятся молодые люди до 25 лет, матери-одиночки и несовершеннолетние. Эксперт по противодействию финансовому мошенничеству компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал, кто такие дропы (drop с английского «кидать») и как не попасть на таких мошенников. «Когда человек сознательно идет в эту тему, он знает, за что он деньги получит: передал реквизиты, карточки, доступ к счету. И через его счета прогоняется денежная схема, либо он снимает деньги, получает какой-то процент», — заявил Дудков. Он также предупреждает, что мошенники часто используют неосведомленность людей, предлагая им сомнительные подработки через различные платформы и даже личные встречи, такие люди и становятся дропами.  Дудков подчеркнул важность осознания рисков, связанных с использованием людей в качестве так называемых дропов. Мошенники могут использовать различные схемы для обмана: от предложения места работы до запроса личных данных под видом трудоустройства или просьбы сообщить код из банковской СМС. Эксперт советует не отвечать на подозрительные запросы и блокировать таких пользователей. В случае, если мошенникам удается получить доступ к банковским картам, они могут использовать их для вывода похищенных средств, попросив дропа обналичить деньги и передать их курьеру. Последствия для такого человека могут быть серьезными, включая уголовную ответственность за мошенничество и отмывание денег. Дудков также указал, что через дропов происходит до 90% всех преступлений в интернете. Предложения о сомнительной подработке могут поступать в самых разных местах: на улице, через сайты знакомств или в чатах по поиску работы. «Общие статистические данные не отражают всей серьезности ситуации. Реальное положение дел гораздо хуже», — отмечает Дудков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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