Ольге Бузовой — 39: о чем мечтает самая популярная девушка России

Российская телеведущая Ольга Бузова запланировала в этом году реализовать свою главную мечту. URA.RU рассказывает, о чем последние годы грезит поющая телезвезда.
«В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, все-таки нужно. А потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — передает слова певицы telegram-канал Super.
Ольга раньше в своих соцсетях признавалась, что она мечтает родить девочку. И даже имя придумала для ребенка — Маша. В последнее время Ольга не афишировала личную жизнь, но в январские каникулы в преддверии своего 39-го дня рождения опубликовала романтические кадры из Сочи. На них теледива была запечатлена в компании мужчины, чье лицо скрыла за смайлом. Предполагаемым избранником Ольги оказался юрист Роман Литаров, сообщает «КП». Сама Бузова ничего не комментирует и интригует общественность. Между тем, мама телезвезды призналась, что она еще не в курсе новых отношений дочери и узнала о возможном новом романе Ольги от журналистов.
Последние публичные отношения певицы были с блогером Давидом Манукяном и закончились со скандалом. Тогда, к слову, многие не верили в искренность чувств мужчины. За время отношений с певицей Давид заметно увеличил свою аудиторию, а также получил рабочие контракты. В 2021 году пара распалась.
Единственным официальном браком звезды был союз с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бывший спортсмен тогда жаловался, что, мол, Бузова отказывается ему рожать детей, а все время посвящает карьере. Сейчас у Тарасова четверо общих детей с бывшей моделью Анастасией Костенко.
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