Две желтые карточки и новый лидер: обзор четвертого выпуска шоу «Фантастика»

В пятницу, 27 декабря, на «Первом канале» вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу «Фантастика». В новом эпизоде выявился очередной лидер и сразу два претендента на вылет. О том, что произошло в выпуске и кто из участников оказался «под ударом», — в материале URA.RU.
О чем шоу «Фантастика»
6 декабря 2024 года на «Первом канале» стартовал третий сезон музыкально-цифрового шоу «Фантастика». Это вокальное соревнование между исполнителями, которые скрываются за цифровыми аватарами. Победитель получит приз — три миллиона рублей.
В этом сезоне в жюри находятся актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок, певица Юлианна Караулова и певец Алексей Воробьев. Ведущим шоу «Фантастика» является актер и комик Вадим Галыгин. В шоу также принимает участие виртуальный член жюри Телик. Он нужен для того, чтобы подсказывать, если жюри или участники шоу что-то забыли. К тому же он пытается шутить и защищать интересы героев шоу: если возникает спорный момент, голос Телика является определяющим.
Что произошло в новогоднем выпуске
В этот раз на сцену вышли Био Ника, исполнив песню «Плачу на техно» Cream Soda и Инна Планетная с песней «Wake Up!» Zivert. Забава спела «Cinema Paradiso» Эннио Морриконе, Лунный лис исполнил композицию Николая Носкова «Паранойя», Сеня Швырь спел песню «Симона», Незнайка выступил с песней Витаса «Опера №2». Львенок спел и станцевал «Арам зам зам», Мила Йогович спела «Мал-помалу» Аллы Пугачевой и Великолепный блестяще исполнил «Ja tebia liubliu» Адриано Челентано.
После своего выступления Львенок настолько растанцевался, что вывел на сцену двух членов жюри — Александру Ребенок и Алексея Воробьева. Вместе они станцевали ламбаду. Лунный лис после исполнения своей песни ввел в замешательство членов жюри. В этот раз его исполнение отличалось особой брутальностью, что заставило жюри выдвинуть новые версии о том, кто же скрывается за этим аватаром.
Кто оказался на грани выбывания из шоу
В этом выпуске жюри не стало выгонят никого из участников шоу. Однако в этот раз аж два аватара получили желтые карточки ,так как набрали одинаковое количество баллов — 11. А это значит, что, получив еще одно предупреждение любой из этих участников, покинет шоу. Желтые карточки получили Великолепный и Мила Йогович.
Лидером этого этапа шоу стал Лунный лис. В пятерку лидеров также вошли Сень Швырь, Незнайка, Био Ника и Инна Планетная.
Как выгоняют участников шоу «Фантастика»
После каждого этапа конкурса члены жюри присуждают участникам оценки от одного до десяти баллов, которые затем подсчитываются для определения победителя дня. Однако особый интерес представляет определение участника, занявшего последнее место в рейтинге, поскольку он получает желтую карточку, что является первым предупреждением.
Если участник повторно занимает последнее место на одном из последующих этапов, получает вторую желтую карточку, которая автоматически превращается в красную. Это означает его исключение из проекта и раскрытие его личности.
Что произошло в предыдущих выпусках
В первом выпуске шоу «Фантастика», который прошел 6 декабря члены жюри оставили все 10 персонажей. Спустя неделю снова в шоу остались все аватары, но желтую карточку получил Макс.
20 декабря в третьем выпуске шоу «Фантастика» раскрыли личность первого аватара. По итогам выступления жюри поставили всем участникам баллы. В итоге в первую пятерку вошли Лунный лис, Инна планетная, Забава, Био Ника и Сеня Швырь. Наименьшее количество баллов получил Макс. Именно ему пришло «снять маску» и покинуть шоу. Под аватаром Макса скрывался певец Акмаль.
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