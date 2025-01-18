Дома и земли горожан отберут ради расширения одной из самых загруженных улиц Перми

В Перми собираются изъять 170 земельных участков и объектов недвижимости в рамках работ по расширению улицы Соликамской. Эти сведения содержатся в распоряжении правительство Прикамья.
«Будет изъято 170 земельных участков и объектов недвижимости для расширения улицы Соликамской», — указано в документе. Владения собственников располагаются на улицах Соликамской, Трактовой, Переездной, Кизеловской, Тавдинской и Мостовой.
Согласно плану, реконструкция будет проведена между улицей Первомайской и площадью Восстания. В результате должна появиться дорога с четырьмя полосами движения. Общая протяженность участка — почти девять километров. Проект будет реализован в четыре этапа.
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