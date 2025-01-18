Суд отправил президента Южной Кореи под стражу

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Суд в Южной Корее заключил под стражу действующего президента Юн Сок Еля
Суд в Южной Корее заключил под стражу действующего президента Юн Сок Еля Фото:

Суд в Южной Корее заключил под стражу действующего президента Юн Сок Еля, подозреваемого в лидерстве мятежа и препятствовании осуществлению своих полномочий. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент был арестован. Судья выдал ордер на арест, заявив о риске уничтожения улик подозреваемым. Об этом сообщает агентство Ренхап.

«Председательствующий судья Западного окружного суда Сеула Чха Ын Ген выдал ордер на арест президента Юна, которого подозревают в том, что он является лидером мятежа и препятствовал осуществлению своих полномочий», — говорится на сайте агентства. Судья заявил, что существует риск того, что подозреваемый уничтожит улики. 

Ранее URA.RU сообщало, что следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Его обвиняют в том, что он руководил мятежом. 

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Суд в Южной Корее заключил под стражу действующего президента Юн Сок Еля, подозреваемого в лидерстве мятежа и препятствовании осуществлению своих полномочий. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент был арестован. Судья выдал ордер на арест, заявив о риске уничтожения улик подозреваемым. Об этом сообщает агентство Ренхап. «Председательствующий судья Западного окружного суда Сеула Чха Ын Ген выдал ордер на арест президента Юна, которого подозревают в том, что он является лидером мятежа и препятствовал осуществлению своих полномочий», — говорится на сайте агентства. Судья заявил, что существует риск того, что подозреваемый уничтожит улики.  Ранее URA.RU сообщало, что следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Его обвиняют в том, что он руководил мятежом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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