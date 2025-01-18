Суд отправил президента Южной Кореи под стражу

Суд в Южной Корее заключил под стражу действующего президента Юн Сок Еля, подозреваемого в лидерстве мятежа и препятствовании осуществлению своих полномочий. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент был арестован. Судья выдал ордер на арест, заявив о риске уничтожения улик подозреваемым. Об этом сообщает агентство Ренхап.
«Председательствующий судья Западного окружного суда Сеула Чха Ын Ген выдал ордер на арест президента Юна, которого подозревают в том, что он является лидером мятежа и препятствовал осуществлению своих полномочий», — говорится на сайте агентства. Судья заявил, что существует риск того, что подозреваемый уничтожит улики.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Его обвиняют в том, что он руководил мятежом.
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