В Южной Корее арестовали действующего президента

Следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. Об этом сообщило агентство Ренхап.
«Государственное антикоррупционное агентство арестовало президента Юна. Правление по антикоррупционным расследованиям приняло такое решение из-за подозрения в том, что он является лидером восстания», —
Как ранее сообщало URA.RU, Юн Сок Ель принял решение добровольно явиться на допрос в Управление по расследованию коррупции. Он выехал из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей.
В декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.