В Южной Корее арестовали действующего президента

15 января 2025 в 07:05 Размер текста - 17 +

Ранее президент принял решение добровольно явиться на допрос Фото: Илья Московец © URA.RU Следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. Об этом сообщило агентство Ренхап. Новость по теме Силовики смогли пройти третью линию баррикад у резиденции президента Южной Кореи «Государственное антикоррупционное агентство арестовало президента Юна. Правление по антикоррупционным расследованиям приняло такое решение из-за подозрения в том, что он является лидером восстания», — отмечает издание. Как ранее сообщало URA.RU, Юн Сок Ель принял решение добровольно явиться на допрос в Управление по расследованию коррупции. Он выехал из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей. В декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. Об этом сообщило агентство Ренхап. «Государственное антикоррупционное агентство арестовало президента Юна. Правление по антикоррупционным расследованиям приняло такое решение из-за подозрения в том, что он является лидером восстания», — отмечает издание. Как ранее сообщало URA.RU, Юн Сок Ель принял решение добровольно явиться на допрос в Управление по расследованию коррупции. Он выехал из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей. В декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов.