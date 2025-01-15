В Южной Корее арестовали действующего президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения подросткам-террористам. Екатеринбург, арест, суд, мера пресечения, лишение свободы, руки в наручниках, наручники, избрание меры
Ранее президент принял решение добровольно явиться на допрос Фото:

Следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Новость по теме
Силовики смогли пройти третью линию баррикад у резиденции президента Южной Кореи

«Государственное антикоррупционное агентство арестовало президента Юна. Правление по антикоррупционным расследованиям приняло такое решение из-за подозрения в том, что он является лидером восстания», — отмечает издание.

Как ранее сообщало URA.RU, Юн Сок Ель принял решение добровольно явиться на допрос в Управление по расследованию коррупции. Он выехал из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей.

В декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. Об этом сообщило агентство Ренхап. «Государственное антикоррупционное агентство арестовало президента Юна. Правление по антикоррупционным расследованиям приняло такое решение из-за подозрения в том, что он является лидером восстания», — отмечает издание. Как ранее сообщало URA.RU, Юн Сок Ель принял решение добровольно явиться на допрос в Управление по расследованию коррупции. Он выехал из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей. В декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...