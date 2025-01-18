18 января 2025
17 января 2025

У аэропорта Кольцово разваливается жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , общежитие, подъезд, разруха, бедность, лестница, обшарпанные стены
Жители дома также жалуются на запах сырости (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге, недалеко от аэропорта Кольцово, разваливается дом на ул. Авиаторов, 11. Очевидцы в соцсетях показали, как выглядит второй подъезд.

«Вот такой подъезд на ул. Авиаторов, 11, второй подъезд. Пахнет сыростью, вся штукатурка со стен сыпется, входная дверь не закрывается. Это ужас какой-то», — передает негодование telegram-канал «[ПвК] Подслушано в Кольцово Екатеринбург». Также на снимках видно, что в подъезде много мусора и остатков отделки, осыпавшейся со стен.

Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию «Ремстройкомплекс», отвечающую за этот дом. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге, недалеко от аэропорта Кольцово, разваливается дом на ул. Авиаторов, 11. Очевидцы в соцсетях показали, как выглядит второй подъезд. «Вот такой подъезд на ул. Авиаторов, 11, второй подъезд. Пахнет сыростью, вся штукатурка со стен сыпется, входная дверь не закрывается. Это ужас какой-то», — передает негодование telegram-канал «[ПвК] Подслушано в Кольцово Екатеринбург». Также на снимках видно, что в подъезде много мусора и остатков отделки, осыпавшейся со стен. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию «Ремстройкомплекс», отвечающую за этот дом. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...