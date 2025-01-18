У аэропорта Кольцово разваливается жилой дом. Фото

19 января 2025 в 00:21 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге, недалеко от аэропорта Кольцово, разваливается дом на ул. Авиаторов, 11. Очевидцы в соцсетях показали, как выглядит второй подъезд. «Вот такой подъезд на ул. Авиаторов, 11, второй подъезд. Пахнет сыростью, вся штукатурка со стен сыпется, входная дверь не закрывается. Это ужас какой-то», — передает негодование telegram-канал «[ПвК] Подслушано в Кольцово Екатеринбург». Также на снимках видно, что в подъезде много мусора и остатков отделки, осыпавшейся со стен. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию «Ремстройкомплекс», отвечающую за этот дом. Ответ будет опубликован, как только поступит.