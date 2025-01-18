18 января 2025

В Шадринске мужчина убил человека одним ударом в голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый нанес один удар потерпевшему
Обвиняемый нанес один удар потерпевшему Фото:

В Шадринске завершено расследование дела о драке, в результате которой погиб мужчина. Обвиняемый нанес один удар потерпевшему, после чего он упал и получил смертельную черепно-мозговую травму. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.

«27 апреля прошлого года на улице Свердлова. Между обвиняемым и 37-летним мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего рукой в голову. При падении мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался», — говорится на сайте ведомства. Обвиняемый задержан и заключен под стражу. Следствие собрало доказательства, и дело скоро передадут в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в пункте выдачи одного из маркетплейсов покупательница устроила скандал из-за пятна на одежде. Девушка пыталась оформить возврат, но получив отказ принялась таскать за волосы продавца.

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В Шадринске завершено расследование дела о драке, в результате которой погиб мужчина. Обвиняемый нанес один удар потерпевшему, после чего он упал и получил смертельную черепно-мозговую травму. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области. «27 апреля прошлого года на улице Свердлова. Между обвиняемым и 37-летним мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего рукой в голову. При падении мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался», — говорится на сайте ведомства. Обвиняемый задержан и заключен под стражу. Следствие собрало доказательства, и дело скоро передадут в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в пункте выдачи одного из маркетплейсов покупательница устроила скандал из-за пятна на одежде. Девушка пыталась оформить возврат, но получив отказ принялась таскать за волосы продавца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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