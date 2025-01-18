В Шадринске мужчина убил человека одним ударом в голову

В Шадринске завершено расследование дела о драке, в результате которой погиб мужчина. Обвиняемый нанес один удар потерпевшему, после чего он упал и получил смертельную черепно-мозговую травму. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.
«27 апреля прошлого года на улице Свердлова. Между обвиняемым и 37-летним мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего рукой в голову. При падении мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался», — говорится на сайте ведомства. Обвиняемый задержан и заключен под стражу. Следствие собрало доказательства, и дело скоро передадут в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в пункте выдачи одного из маркетплейсов покупательница устроила скандал из-за пятна на одежде. Девушка пыталась оформить возврат, но получив отказ принялась таскать за волосы продавца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!