Толпы екатеринбуржцев выстроились у купелей, одну из них внезапно закрыли: яркие кадры с Крещения

В Екатеринбурге тысячи горожан поучаствовали в крещенских купаниях

19 января 2025 в 02:46 Размер текста - 17 +

Больше всего народу было на купаниях в Академическом Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовали традиционные крещенские купания, в ночь на 19 января в ледяную воду решили окунуться тысячи горожан. За огромными очередями и резкой отменой купаний в Ленинском районе следили корреспонденты URA.RU. Самые большие толпы наблюдались в Академическом районе и на Шарташе. Много людей также заметили в загородном термальном комплексе «Юга» (там подобное проходит впервые). Вместо купаний у церкви Святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Цыганская, 15) екатеринбуржцам предложили просто облиться водой. Согласились не все. По состоянию на утро 18 января в Екатеринбурге было всего девять «легальных» мест для купаний. Против 12 в 2024-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовали традиционные крещенские купания, в ночь на 19 января в ледяную воду решили окунуться тысячи горожан. За огромными очередями и резкой отменой купаний в Ленинском районе следили корреспонденты URA.RU. Самые большие толпы наблюдались в Академическом районе и на Шарташе. Много людей также заметили в загородном термальном комплексе «Юга» (там подобное проходит впервые). Вместо купаний у церкви Святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Цыганская, 15) екатеринбуржцам предложили просто облиться водой. Согласились не все. По состоянию на утро 18 января в Екатеринбурге было всего девять «легальных» мест для купаний. Против 12 в 2024-м.