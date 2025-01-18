Толпы екатеринбуржцев выстроились у купелей, одну из них внезапно закрыли: яркие кадры с Крещения

В Екатеринбурге стартовали традиционные крещенские купания, в ночь на 19 января в ледяную воду решили окунуться тысячи горожан. За огромными очередями и резкой отменой купаний в Ленинском районе следили корреспонденты URA.RU.
Самые большие толпы наблюдались в Академическом районе и на Шарташе. Много людей также заметили в загородном термальном комплексе «Юга» (там подобное проходит впервые).
Вместо купаний у церкви Святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Цыганская, 15) екатеринбуржцам предложили просто облиться водой. Согласились не все.
По состоянию на утро 18 января в Екатеринбурге было всего девять «легальных» мест для купаний. Против 12 в 2024-м.
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