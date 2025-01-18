Вучич обвинил Запад в попытке устроить цветную революцию в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что иностранная агентура с Запада пытается устроить в стране цветную революцию. Орудием иностранцев становятся студенты и участники протестов.
«Все, что они делают, это попытки цветной революции, нет никаких сомнений. Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам „выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде“ и так далее... все это делают иностранные инструкторы», — сказал Вучич.
Он добавил, что для свержения нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро. Сейчас западные страны вкладывают миллиарды евро в борьбу с Вучичем.
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