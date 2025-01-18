18 января 2025

Вучич обвинил Запад в попытке устроить цветную революцию в Сербии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич считает, что протестами в Сербии управляют западные инструкторы
Вучич считает, что протестами в Сербии управляют западные инструкторы Фото:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что иностранная агентура с Запада пытается устроить в стране цветную революцию. Орудием иностранцев становятся студенты и участники протестов.

«Все, что они делают, это попытки цветной революции, нет никаких сомнений. Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам „выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде“ и так далее... все это делают иностранные инструкторы», — сказал Вучич.

Он добавил, что для свержения нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро. Сейчас западные страны вкладывают миллиарды евро в борьбу с Вучичем. 

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что иностранная агентура с Запада пытается устроить в стране цветную революцию. Орудием иностранцев становятся студенты и участники протестов. «Все, что они делают, это попытки цветной революции, нет никаких сомнений. Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам „выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде“ и так далее... все это делают иностранные инструкторы», — сказал Вучич. Он добавил, что для свержения нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро. Сейчас западные страны вкладывают миллиарды евро в борьбу с Вучичем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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