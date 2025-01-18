Telegraph: Германия не стала мощной державой из-за России и Китая

Telegraph: Германия не смогла стать мощной державой из-за России и Китая

19 января 2025 в 03:27 Размер текста - 17 +

Германия испытывает острую зависимость от РФ и Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Германия сталкивается с препятствиями на пути к становлению мощной европейской державой из-за зависимости от России и Китая. Москва и Пекин экономически удерживают страну, что мешает ее усилению в условиях международной напряженности. Об этом пишет британская газета Telegraph. «На фоне конфликта России и Украины, а также переизбрания Дональда Трампа Германия находится под давлением, что мешает ей стать более мощной державой безопасности в Европе. Эксперты говорят, что этого не может произойти, если страну будут удерживать в качестве выкупа российские поставщики энергоносителей или китайские экспортеры», — пишет Telegraph. По сведениям издания, Германия, в частности, зависит от поставок лития из Китая, который необходим для производства батарей для мобильных телефонов и электромобилей. Эта зависимость усиливается на фоне растущей угрозы безопасности для Европы со стороны Пекина. Как сообщало URA.RU ранее, отказ от российского газа серьезно сказался на состоянии промышленности Германии. Особенно затруднительное положение возникло в секторах, производящих бумагу, стекло, цемент, сталь и алюминий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия сталкивается с препятствиями на пути к становлению мощной европейской державой из-за зависимости от России и Китая. Москва и Пекин экономически удерживают страну, что мешает ее усилению в условиях международной напряженности. Об этом пишет британская газета Telegraph. «На фоне конфликта России и Украины, а также переизбрания Дональда Трампа Германия находится под давлением, что мешает ей стать более мощной державой безопасности в Европе. Эксперты говорят, что этого не может произойти, если страну будут удерживать в качестве выкупа российские поставщики энергоносителей или китайские экспортеры», — пишет Telegraph. По сведениям издания, Германия, в частности, зависит от поставок лития из Китая, который необходим для производства батарей для мобильных телефонов и электромобилей. Эта зависимость усиливается на фоне растущей угрозы безопасности для Европы со стороны Пекина. Как сообщало URA.RU ранее, отказ от российского газа серьезно сказался на состоянии промышленности Германии. Особенно затруднительное положение возникло в секторах, производящих бумагу, стекло, цемент, сталь и алюминий.