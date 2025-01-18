Россияне поддержали идею Володина о полном запрете вейпов

Более 70% опрошенных поддержали запрет полного запрета продажи вейпов и жидкостей для них. Соответствующий опрос опубликовал в своем telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей. Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?» — спросил Вячеслав Володин.
В опросе приняло участие более 265 тысяч человек. Около 18 % выступили против, еще восемь процентов респондентов проголосовали за вариант «мне все равно».
Госдума в 2023 году приняла закон, направленный на ужесточение норм регулирования оборота вейпов. Согласно закону, теперь на территории России установлен запрет на реализацию вейпов и специализированных жидкостей для курения лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. Ранее продажа жидкостей без содержания никотина несовершеннолетним лицам не была ограничена.
Накануне Правительство ввело запрет на применение добавок в составе жевательного и нюхательного табака, передает RT. Данная инициатива направлена на обеспечение защиты детей от риска развития никотиновой зависимости, вызванной потреблением данных табачных продуктов.
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