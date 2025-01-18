Мощные снегопады накроют свердловские трассы

В Свердловской области снегопады накроют трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Для борьбы с гололедом спецтехнику вывели на круглосуточное дежурство, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 19 января местами небольшой снег. 20 января небольшой, местами умеренный снег. 21 января небольшой снег, ночью местами до умеренного», — говорится в сообщении.
Водителей попросили быть осторожнее и соблюдать дистанцию, особенно при виде дорожной техники, выведенной для предотвращения гололеда. Дорожники отметили, что спецтехнику можно встретить в любое время суток.
Ранее URA.RU писало о морозном ветре, который ожидался на свердловских трассах. Порывы ветра 17 января прогнозировали до 15 метров в секунду. Также была опасность изморози.
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