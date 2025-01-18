18 января 2025

Мощные снегопады накроют свердловские трассы

На дорогах в Свердловской области ожидается снег с 19 по 21 января
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег будет идти с 19 по 21 января
Снег будет идти с 19 по 21 января Фото:

В Свердловской области снегопады накроют трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Для борьбы с гололедом спецтехнику вывели на круглосуточное дежурство, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 19 января местами небольшой снег. 20 января небольшой, местами умеренный снег. 21 января небольшой снег, ночью местами до умеренного», — говорится в сообщении.

Водителей попросили быть осторожнее и соблюдать дистанцию, особенно при виде дорожной техники, выведенной для предотвращения гололеда. Дорожники отметили, что спецтехнику можно встретить в любое время суток.

Ранее URA.RU писало о морозном ветре, который ожидался на свердловских трассах. Порывы ветра 17 января прогнозировали до 15 метров в секунду. Также была опасность изморози.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области снегопады накроют трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Для борьбы с гололедом спецтехнику вывели на круглосуточное дежурство, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 19 января местами небольшой снег. 20 января небольшой, местами умеренный снег. 21 января небольшой снег, ночью местами до умеренного», — говорится в сообщении. Водителей попросили быть осторожнее и соблюдать дистанцию, особенно при виде дорожной техники, выведенной для предотвращения гололеда. Дорожники отметили, что спецтехнику можно встретить в любое время суток. Ранее URA.RU писало о морозном ветре, который ожидался на свердловских трассах. Порывы ветра 17 января прогнозировали до 15 метров в секунду. Также была опасность изморози.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...