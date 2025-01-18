18 января 2025

В Новый год пропал 62-летний мужчина после посещения магазина в Ленске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не вернулся в свой дом
Мужчина не вернулся в свой дом Фото:

На территории Прикамья разыскивают 62-летнего мужчину. Последний раз его видели 1 января в сельском магазине Ленска, передают добровольцы поискового отряда «Регион 59».

«Устанавливается местонахождение Виктора Власова, 62 года. Он 1 января 2025 года приходил в магазин в селе Ленск, домой не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале отряда.

Рост пропавшего 160 сантиметров, он худощавого телосложения, с черными волосами и зелеными глазами. Особые приметы: лобно-теменные залысины и борода. Во что был одет мужчина — не установлено.

Ранее URA.RU сообщало о пропавшем 25-летнем жители Перми. Он ушел из дома 16 января, прихватив рюкзак и документы с телефоном.

Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи
Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи
Фото:

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На территории Прикамья разыскивают 62-летнего мужчину. Последний раз его видели 1 января в сельском магазине Ленска, передают добровольцы поискового отряда «Регион 59». «Устанавливается местонахождение Виктора Власова, 62 года. Он 1 января 2025 года приходил в магазин в селе Ленск, домой не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале отряда. Рост пропавшего 160 сантиметров, он худощавого телосложения, с черными волосами и зелеными глазами. Особые приметы: лобно-теменные залысины и борода. Во что был одет мужчина — не установлено. Ранее URA.RU сообщало о пропавшем 25-летнем жители Перми. Он ушел из дома 16 января, прихватив рюкзак и документы с телефоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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