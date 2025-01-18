На территории Прикамья разыскивают 62-летнего мужчину. Последний раз его видели 1 января в сельском магазине Ленска, передают добровольцы поискового отряда «Регион 59».
«Устанавливается местонахождение Виктора Власова, 62 года. Он 1 января 2025 года приходил в магазин в селе Ленск, домой не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале отряда.
Рост пропавшего 160 сантиметров, он худощавого телосложения, с черными волосами и зелеными глазами. Особые приметы: лобно-теменные залысины и борода. Во что был одет мужчина — не установлено.
Ранее URA.RU сообщало о пропавшем 25-летнем жители Перми. Он ушел из дома 16 января, прихватив рюкзак и документы с телефоном.
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