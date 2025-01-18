В Индустриальном районе Перми ушел из дома и не вернулся 25-летний Дмитрий Бажанов. По словам волонтеров отряда «Регион 59», он пропал 16 января.
«Устанавливается местоположение Дмитрия Бажанова, 25 лет. Он 16 января 2025 года вышел из дома по улице Мира в Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поисковиков.
Волонтеры объяснили, пропажу парня обнаружил отец. Вернувшись с работы вечером, он не застал сына. В доме при этом отсутствовали рюкзак, документы и телефон Дмитрия.
Пропавший крупного телосложения, его рост 180 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. Носит бороду и короткую стрижку. Из дома пермяк вышел в черной вязаной шаке и темном пуховике, синих джинсах и коричневых ботинках.
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