18 января 2025

Клава Кока исполнила свою мечту. Фото, видео

Клава Кока поплавала с китами на Маврикии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока уже скучает по китам
Клава Кока уже скучает по китам Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) исполнила мечту, поплавав с китами во время отпуска на острове Маврикий в Восточной Африке. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Мечта сбылась! На последнем видео было страшновато, но в итоге у нас с китами случилась любовь! Уже скучаю», — написала Кока в своем telegram-канале.

Об этой мечте уральская артистка рассказала, хвастаясь отдыхом на тропическом острове в Индийском океане. На Маврикии Клава Кока сняла виллу с бассейном у берега. Отчасти этот остров она выбрала из-за возможности искупаться с китами.

Клава Кока мечтала поплавать с китами
Клава Кока мечтала поплавать с китами
Фото:

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) исполнила мечту, поплавав с китами во время отпуска на острове Маврикий в Восточной Африке. Об этом она сообщила в соцсетях. «Мечта сбылась! На последнем видео было страшновато, но в итоге у нас с китами случилась любовь! Уже скучаю», — написала Кока в своем telegram-канале. Об этой мечте уральская артистка рассказала, хвастаясь отдыхом на тропическом острове в Индийском океане. На Маврикии Клава Кока сняла виллу с бассейном у берега. Отчасти этот остров она выбрала из-за возможности искупаться с китами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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