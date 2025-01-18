Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) исполнила мечту, поплавав с китами во время отпуска на острове Маврикий в Восточной Африке. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Мечта сбылась! На последнем видео было страшновато, но в итоге у нас с китами случилась любовь! Уже скучаю», — написала Кока в своем telegram-канале.
Об этой мечте уральская артистка рассказала, хвастаясь отдыхом на тропическом острове в Индийском океане. На Маврикии Клава Кока сняла виллу с бассейном у берега. Отчасти этот остров она выбрала из-за возможности искупаться с китами.
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