14 января 2025

Клава Кока хвастается своим отдыхом на необычном тропическом острове. Фото, видео

Клава Кока проводит отпуск на Маврикии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока мечтает поплавать с китами во время отпуска (архивное фото) Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Артистка показала арендованную виллу и фотографии в купальнике в соцсетях.

«Я наконец-то в отпуске! По секрету, уже несколько дней тут, просто ничего не снимала и вообще по минимуму доставала телефон. У меня есть мечта: поплавать с китами. А вы знаете, что я часто иду на поводу у своих желаний. Поэтому я прилетела на Маврикий, здесь как раз есть вероятность их встретить», — написала Кока в своем telegram-канале.

Она пообещала рассказать подробнее о купании с китами позже. К своему сообщению она вскоре добавила рум-тур виллы. В нем Клава Кока поделилась, что в ее доме есть две спальни, бассейн, лежаки и терраса. Также на вилле имеется две ванных комнаты. В одной из них открывается вид на небольшой внутренний сад.

Певица также призналась, что этот отдых проходит по необычному сценарию, поскольку она практически не делится тем, как его проводит в соцсетях. В конце Высокова показала безлюдный пляж возле виллы, выходящий к Индийскому океану.

Ранее URA.RU писало о том, как отпуск Клавы Коки в Дубае пошел не по плану. Звезда не смогла полноценно отдохнуть из-за съемок для вышедшего в конце ноября 2024-го альбома.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Артистка показала арендованную виллу и фотографии в купальнике в соцсетях. «Я наконец-то в отпуске! По секрету, уже несколько дней тут, просто ничего не снимала и вообще по минимуму доставала телефон. У меня есть мечта: поплавать с китами. А вы знаете, что я часто иду на поводу у своих желаний. Поэтому я прилетела на Маврикий, здесь как раз есть вероятность их встретить», — написала Кока в своем telegram-канале. Она пообещала рассказать подробнее о купании с китами позже. К своему сообщению она вскоре добавила рум-тур виллы. В нем Клава Кока поделилась, что в ее доме есть две спальни, бассейн, лежаки и терраса. Также на вилле имеется две ванных комнаты. В одной из них открывается вид на небольшой внутренний сад. Певица также призналась, что этот отдых проходит по необычному сценарию, поскольку она практически не делится тем, как его проводит в соцсетях. В конце Высокова показала безлюдный пляж возле виллы, выходящий к Индийскому океану. Ранее URA.RU писало о том, как отпуск Клавы Коки в Дубае пошел не по плану. Звезда не смогла полноценно отдохнуть из-за съемок для вышедшего в конце ноября 2024-го альбома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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