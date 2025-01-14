Клава Кока хвастается своим отдыхом на необычном тропическом острове. Фото, видео

Клава Кока проводит отпуск на Маврикии

15 января 2025 в 05:54 Размер текста - 17 +

Клава Кока мечтает поплавать с китами во время отпуска (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Артистка показала арендованную виллу и фотографии в купальнике в соцсетях. «Я наконец-то в отпуске! По секрету, уже несколько дней тут, просто ничего не снимала и вообще по минимуму доставала телефон. У меня есть мечта: поплавать с китами. А вы знаете, что я часто иду на поводу у своих желаний. Поэтому я прилетела на Маврикий, здесь как раз есть вероятность их встретить», — написала Кока в своем telegram-канале. Она пообещала рассказать подробнее о купании с китами позже. К своему сообщению она вскоре добавила рум-тур виллы. В нем Клава Кока поделилась, что в ее доме есть две спальни, бассейн, лежаки и терраса. Также на вилле имеется две ванных комнаты. В одной из них открывается вид на небольшой внутренний сад. Певица также призналась, что этот отдых проходит по необычному сценарию, поскольку она практически не делится тем, как его проводит в соцсетях. В конце Высокова показала безлюдный пляж возле виллы, выходящий к Индийскому океану. Ранее URA.RU писало о том, как отпуск Клавы Коки в Дубае пошел не по плану. Звезда не смогла полноценно отдохнуть из-за съемок для вышедшего в конце ноября 2024-го альбома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) проводит отпуск на острове Маврикий в Восточной Африке. Артистка показала арендованную виллу и фотографии в купальнике в соцсетях. «Я наконец-то в отпуске! По секрету, уже несколько дней тут, просто ничего не снимала и вообще по минимуму доставала телефон. У меня есть мечта: поплавать с китами. А вы знаете, что я часто иду на поводу у своих желаний. Поэтому я прилетела на Маврикий, здесь как раз есть вероятность их встретить», — написала Кока в своем telegram-канале. Она пообещала рассказать подробнее о купании с китами позже. К своему сообщению она вскоре добавила рум-тур виллы. В нем Клава Кока поделилась, что в ее доме есть две спальни, бассейн, лежаки и терраса. Также на вилле имеется две ванных комнаты. В одной из них открывается вид на небольшой внутренний сад. Певица также призналась, что этот отдых проходит по необычному сценарию, поскольку она практически не делится тем, как его проводит в соцсетях. В конце Высокова показала безлюдный пляж возле виллы, выходящий к Индийскому океану. Ранее URA.RU писало о том, как отпуск Клавы Коки в Дубае пошел не по плану. Звезда не смогла полноценно отдохнуть из-за съемок для вышедшего в конце ноября 2024-го альбома.