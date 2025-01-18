Самые дешевые направления для жителей Тюменской области в конце зимы

Жители Тюменской области в феврале дешевле всего смогут улететь в Москву. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данном направлении обойдется в 7 000 рублей.
«Путешественники из Тюмени в феврале могут недорого слетать в Москву. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 7 000 рублей», — сообщили эксперты. Также получится найти недорогие билеты в Омск — за 8 000 рублей, Минеральные воды (9 000 рублей), Санкт-Петербург (9 500 рублей) и Казань (10 000 рублей).
За границу можно выгодно слетать в Минск. Билет в одну сторону туда будет стоить в среднем 10 000 рублей. В Ереван можно отправиться за 11 000 рублей, в Ташкент — 12 000 рублей, Стамбул — 15 000 рублей и полет в Тбилиси обойдется в 16 000 рублей.
Новогодние праздники жители Тюменской области, отправившиеся на отдых, провели в Москве. На столицу пришлось 32,9% авиабронирований сервиса OneTwoTrip. Среди зарубежных направлений самыми популярными оказался Ереван.
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