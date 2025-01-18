Владельцев наушников предупредили о неожиданной опасности

Кабели USB, которые идут в комплекте к обычным наушникам с маркетплейсов, могут быть потенциально опасны. Специалисты компании F.A.C.C.T. отмечают, что в инструкции часто советуют заряжать устройства через USB-порт компьютера, что может привести к утечке личных данных.
«Использование USB-порта может стать потенциальным вектором атаки, поскольку невозможно точно знать, какие функции были заложены в программное обеспечение подключаемого устройства разработчиками, а также насколько тщательно оно было протестировано на предмет уязвимостей и скрытых возможностей, — отмечают эксперты», — передают «Известия» слова экспертов.
Кроме того, эксперты указывают на риск заражения вредоносными программами через использование USB-кабелей или переходников. Примером такой угрозы является атака типа BadUSB, при которой злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к компьютерам.
Ранее доктор технических наук Елена Максимова предупредила, что нехарактерно высокий расход мобильного трафика может указывать на взлом устройства, особенно если он сопровождается странными сообщениями, неожиданными звонками или медленной работой гаджета. Она советует проверять устройства на вирусы, менять пароли и активировать двухфакторную аутентификацию, а также отключить интернет до выяснения причин проблемы, если есть подозрения на компрометацию, передает RT.
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