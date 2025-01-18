Пермский ученый рассказал, как правильно окунаться в прорубь

В Крещение многие жители Пермского края массово погружаются в ледяную купель следуя традиции, зародившейся много веков назад. Однако, как и в любой другой практике, такое погружение имеет свои риски и противопоказания. О них рассказал кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» ПНИПУ Сергей Солодников.
«Резкое погружение в холодную воду может быть опасным для здоровья, особенно для пенсионеров и людей сердечными заболеваниями. Спазм периферических сосудов может значительно повысить артериальное давление и увеличить частоту сердечных сокращений, что может привести к серьезным последствиям — от инфарктов до инсультов», — приводится в пресс-релизе ПНИПУ мнение Сергея Солодникова.
Эксперт отметил, что беременные женщины также должны проявлять осторожность. Переохлаждение может негативно сказаться на кровообращении плода и его питании, в то время как ослабленная иммунная система будущей матери делает ее более уязвимой к инфекциям.
Людям с признаками простуды или хроническими заболеваниями также стоит отказаться от подобных водных процедур, поскольку это может усугубить их состояние. Тем не менее, для тех, кто уже имеет опыт закаливания и физических нагрузок, погружение в ледяную воду может быть не только безопасным, но и полезным. Главное — подходить к этой практике осознанно.
При погружении в прорубь человек не застудится, так как температура воды выше температуры воздуха. Однако долгое нахождение в ледяной воде может привести к переохлаждению. Опасность сохраняется и после купания — организм может снова остыть, что вызывает озноб и негативно влияет на сосуды.
Эксперт дал несколько рекомендаций, чтобы снизить риск переохлаждения при купании в проруби. «Перед погружением в воду адаптируйтесь: проведите 20–40 секунд в воде, затем быстро окунитесь. После выхода сразу наденьте теплую, сухую и непродуваемую одежду, включая шапку и перчатки, чтобы защитить уши, горло и ноги. Можно выпить горячий напиток для согрева, но избегайте алкоголя — он не помогает согреться и создает ложное ощущение тепла», — пояснил Сергей Солодников.
В целом, закаливание холодной водой — это процесс адаптации организма к низким температурам. Он вызывает физиологический стресс, который активизирует резервы организма и приводит к изменениям в работе сосудов, обмене веществ и иммунной системе.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае подготовят 51 место для проведения крещенских купаний. В двух округах — Сивинском и Александровском — купели оборудованы не будут. Власти указанных муниципалитетов отказались от проведения массовых купаний на Крещение из-за погодных условий.
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