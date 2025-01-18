18 января 2025

Курганских оборонщиков переманивают в Дзержинск на зарплату 135 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочих приглашают на оборонный завод
Рабочих приглашают на оборонный завод Фото:

Рабочих оборонной промышленности из Кургана зовут работать в город Дзержинск (Нижегородская область) на предприятие, где производят вооружение. Зарплату за вахту обещают 135 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для курганцев на оборонном заводе в Дзержинске. Зарплата от 135 тысяч рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте «Avito».

Представители работодателя обещают компенсацию проезда до вахты. Также рабочим предоставляют выплаты на аренду жилья и суточные. Обеспечение спецодеждой, медстраховкой и питанием — является частью соцпакета для оборонщиков в Дзержинске, указано в объявлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочих оборонной промышленности из Кургана зовут работать в город Дзержинск (Нижегородская область) на предприятие, где производят вооружение. Зарплату за вахту обещают 135 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для курганцев на оборонном заводе в Дзержинске. Зарплата от 135 тысяч рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте «Avito». Представители работодателя обещают компенсацию проезда до вахты. Также рабочим предоставляют выплаты на аренду жилья и суточные. Обеспечение спецодеждой, медстраховкой и питанием — является частью соцпакета для оборонщиков в Дзержинске, указано в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...