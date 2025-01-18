Курганских оборонщиков переманивают в Дзержинск на зарплату 135 тысяч рублей

Рабочих оборонной промышленности из Кургана зовут работать в город Дзержинск (Нижегородская область) на предприятие, где производят вооружение. Зарплату за вахту обещают 135 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для курганцев на оборонном заводе в Дзержинске. Зарплата от 135 тысяч рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте «Avito».
Представители работодателя обещают компенсацию проезда до вахты. Также рабочим предоставляют выплаты на аренду жилья и суточные. Обеспечение спецодеждой, медстраховкой и питанием — является частью соцпакета для оборонщиков в Дзержинске, указано в объявлении.
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