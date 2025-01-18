18 января 2025

Свыше 10 тысяч челябинцев окунулись в крещенские купели

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествий на водоемах не зафиксировано
Происшествий на водоемах не зафиксировано Фото:

Свыше 10 тысяч жителей Челябинской области окунулись в крещенские купели. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.  

«В регионе свыше 10 тысяч желающих приняли участие в крещенских купаниях в рамках празднования Крещения Господня. Происшествий не зафиксировано. Везде, где проходят купания, дежурят спасатели, обеспечивающие безопасность жителей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Для всех желающих окунуться в священную воду, это можно будет сделать до 16:00. После завершения крещенских купаний купели будут законсервированы.

Как сообщало URA.RU ранее, на Крещение в городе организовано пять купелей для купания верующих. Две находятся на Шершневском водохранилище. На озере Смолино также сделаны две купели. Еще одна открыта на Первом озере.

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Свыше 10 тысяч жителей Челябинской области окунулись в крещенские купели. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.   «В регионе свыше 10 тысяч желающих приняли участие в крещенских купаниях в рамках празднования Крещения Господня. Происшествий не зафиксировано. Везде, где проходят купания, дежурят спасатели, обеспечивающие безопасность жителей», — сообщает пресс-служба ведомства. Для всех желающих окунуться в священную воду, это можно будет сделать до 16:00. После завершения крещенских купаний купели будут законсервированы. Как сообщало URA.RU ранее, на Крещение в городе организовано пять купелей для купания верующих. Две находятся на Шершневском водохранилище. На озере Смолино также сделаны две купели. Еще одна открыта на Первом озере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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