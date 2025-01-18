Мэр Перми прогулялся по «Зеленому кольцу»

В субботу, 18 января, мэр Перми Эдуард Соснин вместе с сыном прогулялся по маршрутам «Зеленого кольца» и проверил их содержание в зимний период. О путешествии по экологическим тропам градоначальник рассказал в своем telegram-канале.
«Мы начали путешествие с долины реки Данилихи, где побывали в сквере Каменских и визит-центре. За минувший год здесь появились современные зоны для отдыха и большая детская площадка, при этом сохранили природную красоту, высадив 25 ив. Прогулялись по парку на улице Подгорной. Затем мы отправились в долину реки Егошихи, посетив парк у Егошихинского некрополя и район Средней дамбы. Убедились, что они в хорошем состоянии и доступны для отдыха даже зимой», — написал Эдуард Соснин.
Глава Перми отметил, что получил управлению по экологии и природопользованию внимательнее следить за уборкой настилов, чтобы пермякам было комфортно гулять, а также контролировать вопрос с освещением на всех точках долин рек Данилихи и Егошихи.
«Зеленое кольцо» в Перми — это проект благоустройства общественных пространств и экологическое восстановление долин рек. Он охватывает долины рек Егошина и Данилиха, особо охраняемую природную территорию «Черняевский лес». В 2025 году городские власти продолжат благоустройство долины малых рек в рамках проекта «Зеленое кольцо». Планируется оборудовать подходы к визит-центрам, удобные для маломобильных граждан, появятся дополнительные дорожки и дождевые сады.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяков приглашают посетить пять экологических троп в разных районах города. Маршруты проходят по живописным особо охраняемым природным территориям.
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