Пермяки собрались выйти на экотропу

Во время новогодних каникул жители Перми могут посетить пять экологических троп в разных районах города. Маршруты проходят по живописным особо охраняемым природным территориям. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.
«В Черняевском лесничестве можно посетить две экотропы: „Андроновские горы“ и „С любовью, Лес“. Экотропа „Андроновские горы“ предлагает трехкилометровый круговой маршрут с информационными стендами о местных лесах, который займет два-три часа. На экотропе „С любовью, Лес“ 11 остановок, где можно узнать о „деревьях-пионерах“, корнях, „ярусах“ и „деревьях-путешественниках“, — уточняется на сайте мэрии. Местоположение всех экотроп отмечено в приложении „Яндекс Карты“.
В Мотовилихинском участковом лесничестве открыта экологическая тропа «В гостях у Липанюшки». Она вдохновлена русскими народными сказками и посвящена герою прикамского фольклора Липанюшке, сделанному из липы.
Длина тропы — 1,2 км, и здесь можно узнать о флоре и фауне липового леса. Также есть комплексная зона отдыха «Сказки и загадки Липанюшки» с тремя игровыми площадками для детей.
В Нижне-Курьинском лесничестве находится экологическая тропа «Здравствуй, Большой Лес», протяженность которой составляет один километр. Тропа включает 11 остановок с информационными стендами.
Например, на остановке «Древнейшие люди Большого леса» рассказывается о первых людях в Прикамье, которые появились 250-300 тысяч лет назад. У остановки «Коренные Пермяки» можно узнать о коренных народах Урала.
В Ново-Лядовском лесничестве находится экологическая тропа «Новые Ляды». Она протяженность 1,5 км и включает шесть остановок с информационными стендами и место отдыха у пруда. Здесь можно узнать о зимовке 17 видов птиц, местных папоротниках и осиннике.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми закончили благоустройство площадки для отдыха в Черняевском лесу. Объект входит в проект «Зеленое кольцо».
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