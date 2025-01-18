Прокуратура проверит пожар в Сургуте, где погибли двое детей

В Сургуте (ХМАО) в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани, из-за которого погибли подростки 15-ти и 14-ти лет. По данному факту будет проведена прокурорская проверка, сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Прокуратурой Сургута организована проверка по факту пожара 19 января 2025 года в СОТ „Чернореченский“, в результате которого погибли двое детей. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в telegram-канале ведомства.
Также в СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
Предполагается, что возгорание могло произойти из-за неисправности печного оборудования в бане. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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