В ЯНАО открывают зимник Салемал — Панаевск

В ЯНАО откроют зимник до Панаевска
Сегодня — 19 января — в 12:00 откроют движение по зимней автодороге Салемал — Панаевск. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Внимание! С 12:00 открывается движение на участке зимника Салемал — Панаевск», — написано в telegram-канале ведомства.
Зимник Аксарка — Салемал окончательно запущен 15 января. Сейчас от Аксарки до Панаевска разрешено движение автомобилей массой до пяти тонн.
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