18 января 2025
17 января 2025

В ЯНАО открывают зимник Салемал — Панаевск

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО откроют зимник до Панаевска
В ЯНАО откроют зимник до Панаевска Фото:

Сегодня — 19 января — в 12:00 откроют движение по зимней автодороге Салемал — Панаевск. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Внимание! С 12:00 открывается движение на участке зимника Салемал — Панаевск», — написано в telegram-канале ведомства.

Зимник Аксарка — Салемал окончательно запущен 15 января. Сейчас от Аксарки до Панаевска разрешено движение автомобилей массой до пяти тонн.

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Сегодня — 19 января — в 12:00 откроют движение по зимней автодороге Салемал — Панаевск. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Внимание! С 12:00 открывается движение на участке зимника Салемал — Панаевск», — написано в telegram-канале ведомства. Зимник Аксарка — Салемал окончательно запущен 15 января. Сейчас от Аксарки до Панаевска разрешено движение автомобилей массой до пяти тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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