Жога рассказал, что поддерживает традицию уже много лет
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поддержал народную традицию и окунулся в прорубь на Крещение в Екатеринбурге. Видео он опубликовал в своем telegram-канале утром 19 января.
«Сегодня утром в Екатеринбурге принял участие в Крещенских купаниях. В здоровом теле здоровый дух!» — написал Жога. Он был в синем халате с позывным «Колыма» и символикой его родного батальона «Спарта».
Жога отметил, что поддерживает традицию уже много лет. Полпред также поздравил всех уральцев и жителей России с праздником.
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