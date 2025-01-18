18 января 2025

Полпред Жога окунулся в прорубь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога рассказал, что поддерживает традицию уже много лет
Жога рассказал, что поддерживает традицию уже много лет Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поддержал народную традицию и окунулся в прорубь на Крещение в Екатеринбурге. Видео он опубликовал в своем telegram-канале утром 19 января.

«Сегодня утром в Екатеринбурге принял участие в Крещенских купаниях. В здоровом теле здоровый дух!» — написал Жога. Он был в синем халате с позывным «Колыма» и символикой его родного батальона «Спарта».

Жога отметил, что поддерживает традицию уже много лет. Полпред также поздравил всех уральцев и жителей России с праздником.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поддержал народную традицию и окунулся в прорубь на Крещение в Екатеринбурге. Видео он опубликовал в своем telegram-канале утром 19 января. «Сегодня утром в Екатеринбурге принял участие в Крещенских купаниях. В здоровом теле здоровый дух!» — написал Жога. Он был в синем халате с позывным «Колыма» и символикой его родного батальона «Спарта». Жога отметил, что поддерживает традицию уже много лет. Полпред также поздравил всех уральцев и жителей России с праздником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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