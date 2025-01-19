Высокопоставленная чиновница из Подмосковья призналась в получении взятки

Жительница городского округа Руза (Подмосковье), занимающая должность заместителя главы администрации, призналась во взяточничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что женщину задержали сотрудники полиции.
Следствие считает, что высокопоставленная чиновница получила 325 тысяч рублей от представителей коммерческой организации за подписание актов выполненных работ, которые не были выполнены. Сейчас женщина находится под домашним арестом.
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