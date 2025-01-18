Отель Radisson в Перми проходит финальную проверку на соответствие стандартам

В Перми здание нового пятизвездочного отеля международной сети Radisson проходит заключительный этап проверки на соответствие стандартам оператора Radisson Hotel Group. Объект практически готов к открытию в центре краевой столицы.
«Стандарты включают требования к инженерным системам, коммуникациям, оформлению интерьеров и мебели. Также продолжается набор персонала, настройка внутренних процессов и обучение команды», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Пермского края.
Отель Radisson рассчитан на 156 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Гостиница входит в состав многофункционального центра «Эспланада». Ранее мэр Перми показал, как новый пятизвездочный отель Radisson выглядит изнутри. Гостиницу планируют открыть в первом квартале 2025 года.
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