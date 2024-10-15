Власти Перми назвали сроки открытия пятизвездочного отеля Radisson

Пятизвездочный отель международной сети Radisson в Перми планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.
«В первом квартале 2025 года планируется открытие пятизвездочного отеля Radisson, который станет второй очередью многофункционального комплекса „Эспланада“. В отеле расположатся конференц-залы вместимостью более тысячи человек. С учетом этого мы видим перспективы развития делового туризма в Перми», — сообщила Канюкова.
Отель Radisson рассчитан на 156 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город.
Ранее URA.RU рассказывало, что компания-застройщик «Проспект-Пермь» готовится получить заключение о соответствии здания отеля Radisson проектным документам. Объект практически готов к открытию в центре краевой столицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!