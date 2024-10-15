Власти Перми назвали сроки открытия пятизвездочного отеля Radisson

Пятизвездочный отель Radisson в Перми откроется в начале 2025 года
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В отеле Radisson в Перми появятся конференц-залы вместимостью более тысячи человек
В отеле Radisson в Перми появятся конференц-залы вместимостью более тысячи человек Фото:

Пятизвездочный отель международной сети Radisson в Перми планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.

«В первом квартале 2025 года планируется открытие пятизвездочного отеля Radisson, который станет второй очередью многофункционального комплекса „Эспланада“. В отеле расположатся конференц-залы вместимостью более тысячи человек. С учетом этого мы видим перспективы развития делового туризма в Перми», — сообщила Канюкова.

Отель Radisson рассчитан на 156 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания-застройщик «Проспект-Пермь» готовится получить заключение о соответствии здания отеля Radisson проектным документам. Объект практически готов к открытию в центре краевой столицы. 

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Пятизвездочный отель международной сети Radisson в Перми планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию. «В первом квартале 2025 года планируется открытие пятизвездочного отеля Radisson, который станет второй очередью многофункционального комплекса „Эспланада“. В отеле расположатся конференц-залы вместимостью более тысячи человек. С учетом этого мы видим перспективы развития делового туризма в Перми», — сообщила Канюкова. Отель Radisson рассчитан на 156 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Ранее URA.RU рассказывало, что компания-застройщик «Проспект-Пермь» готовится получить заключение о соответствии здания отеля Radisson проектным документам. Объект практически готов к открытию в центре краевой столицы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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