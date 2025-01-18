18 января 2025

В огромном ТЦ Екатеринбурга введут платную парковку

В ТРЦ Veer Mall сделают парковку платной
© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка в выходные и праздничные дни будет бесплатной
Парковка в выходные и праздничные дни будет бесплатной Фото:

В торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге с 20 января введут платную парковку днем и повысят стоимость за использование стоянки ночью. Информация появилась на сайте ТРЦ.

«Уважаемые посетители! С 20 января действуют новые правила парковки. Тариф дневной (с 07:00 до 23:00): первые три часа бесплатно, четвертый и последующие 100 рублей в час. Тариф ночной (с 23:00 до 7:00): 15 минут бесплатно, после 120 рублей в час», — следует из сообщения.

Отмечается, что парковка в выходные и праздничные дни с 9:45 до 23:00 будет бесплатной. Если водитель потеряет разовый билет, то ему придется заплатить тысячу рублей.

Ранее днем парковка у ТРЦ была бесплатной. Стоимость же ночного тарифа увеличилась в шесть раз — с 20 до 120 рублей. Раньше плата взималась с первой минуты, теперь 15 минут там можно постоять бесплатно.

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В торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге с 20 января введут платную парковку днем и повысят стоимость за использование стоянки ночью. Информация появилась на сайте ТРЦ. «Уважаемые посетители! С 20 января действуют новые правила парковки. Тариф дневной (с 07:00 до 23:00): первые три часа бесплатно, четвертый и последующие 100 рублей в час. Тариф ночной (с 23:00 до 7:00): 15 минут бесплатно, после 120 рублей в час», — следует из сообщения. Отмечается, что парковка в выходные и праздничные дни с 9:45 до 23:00 будет бесплатной. Если водитель потеряет разовый билет, то ему придется заплатить тысячу рублей. Ранее днем парковка у ТРЦ была бесплатной. Стоимость же ночного тарифа увеличилась в шесть раз — с 20 до 120 рублей. Раньше плата взималась с первой минуты, теперь 15 минут там можно постоять бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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