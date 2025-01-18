В огромном ТЦ Екатеринбурга введут платную парковку

В торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге с 20 января введут платную парковку днем и повысят стоимость за использование стоянки ночью. Информация появилась на сайте ТРЦ.
«Уважаемые посетители! С 20 января действуют новые правила парковки. Тариф дневной (с 07:00 до 23:00): первые три часа бесплатно, четвертый и последующие 100 рублей в час. Тариф ночной (с 23:00 до 7:00): 15 минут бесплатно, после 120 рублей в час», — следует из сообщения.
Отмечается, что парковка в выходные и праздничные дни с 9:45 до 23:00 будет бесплатной. Если водитель потеряет разовый билет, то ему придется заплатить тысячу рублей.
Ранее днем парковка у ТРЦ была бесплатной. Стоимость же ночного тарифа увеличилась в шесть раз — с 20 до 120 рублей. Раньше плата взималась с первой минуты, теперь 15 минут там можно постоять бесплатно.
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