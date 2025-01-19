На Западе признали победу России в СВО

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Российская армия так или иначе одержит победу в конфликте на Украине
Российская армия так или иначе одержит победу в конфликте на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В долгосрочной перспективе Россия окажется победителем в ходе специальной операции на Украине. Такой исход событий прогнозируют британские журналисты. Они отмечают, что Киев теряет своих солдат и территории «с пугающей скоростью».

«Владимир Зеленский теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью и теперь открыто говорит о необходимости урегулирования конфликта. <…> в долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия», — говорится в публикации Daily Express. В материале отмечается, что ситуация для Украины становится все более затруднительной, а ее президент Владимир Зеленский уже признает необходимость урегулирования конфликта. Сейчас российские войска контролируют 20% украинской территории, что усложняет ситуацию для Киева.

На Западе все чаще начали говорить о мирных переговорах на фоне поражений украинской армии и усталости от постоянного финансирования Киева. Недавно Зеленский заявил, что готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на новых условиях. По его словам, Киев начнет переговоры только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российская сторона же не раз отмечала, что переговоры будут вестись на условиях Москвы.

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В долгосрочной перспективе Россия окажется победителем в ходе специальной операции на Украине. Такой исход событий прогнозируют британские журналисты. Они отмечают, что Киев теряет своих солдат и территории «с пугающей скоростью». «Владимир Зеленский теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью и теперь открыто говорит о необходимости урегулирования конфликта. <…> в долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия», — говорится в публикации Daily Express. В материале отмечается, что ситуация для Украины становится все более затруднительной, а ее президент Владимир Зеленский уже признает необходимость урегулирования конфликта. Сейчас российские войска контролируют 20% украинской территории, что усложняет ситуацию для Киева. На Западе все чаще начали говорить о мирных переговорах на фоне поражений украинской армии и усталости от постоянного финансирования Киева. Недавно Зеленский заявил, что готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на новых условиях. По его словам, Киев начнет переговоры только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российская сторона же не раз отмечала, что переговоры будут вестись на условиях Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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