18 января 2025
17 января 2025

Стала известна самая аварийная улица Тюмени

В Тюмени больше всего аварий происходит на улице Мельникайте
© Служба новостей «URA.RU»
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Мельникайте - самая аварийная улица 2024 года
Мельникайте - самая аварийная улица 2024 года Фото:

Самой аварийной улицей Тюмени в 2024 году стала улица Мельникайте. По итогам года, 6,7% обращений по ОСАГО связаны с ДТП, произошедшими именно там, сообщили в «Ингосстрахе».

«По итогам 2024 года самой аварийной улицей в Тюмени стала Мельникайте. 6,7% обращений по ОСАГО связаны с ДТП на этой улице», — рассказали в страховой компании РБК Тюмень.

На втором месте по аварийности стоит улица Республики (6,2% обращений), а на третьей — Пермякова (4,2%). Четвертую и пятую сточки занимают улицы Федюнинского (3,8%) и 50 лет Октября (3,5%), соответственно.

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Самой аварийной улицей Тюмени в 2024 году стала улица Мельникайте. По итогам года, 6,7% обращений по ОСАГО связаны с ДТП, произошедшими именно там, сообщили в «Ингосстрахе». «По итогам 2024 года самой аварийной улицей в Тюмени стала Мельникайте. 6,7% обращений по ОСАГО связаны с ДТП на этой улице», — рассказали в страховой компании РБК Тюмень. На втором месте по аварийности стоит улица Республики (6,2% обращений), а на третьей — Пермякова (4,2%). Четвертую и пятую сточки занимают улицы Федюнинского (3,8%) и 50 лет Октября (3,5%), соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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