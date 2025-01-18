Стала известна самая аварийная улица Тюмени

Мельникайте - самая аварийная улица 2024 года
Самой аварийной улицей Тюмени в 2024 году стала улица Мельникайте. По итогам года, 6,7% обращений по ОСАГО связаны с ДТП, произошедшими именно там, сообщили в «Ингосстрахе».
«По итогам 2024 года самой аварийной улицей в Тюмени стала Мельникайте. 6,7% обращений по ОСАГО связаны с ДТП на этой улице», — рассказали в страховой компании РБК Тюмень.
На втором месте по аварийности стоит улица Республики (6,2% обращений), а на третьей — Пермякова (4,2%). Четвертую и пятую сточки занимают улицы Федюнинского (3,8%) и 50 лет Октября (3,5%), соответственно.
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