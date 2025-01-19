Россия перестает кормить Евросоюз фруктами и орехами

В 2024 году объемы экспорта из России в страны Европейского Союза фруктов, орехов и овощей сократились почти в три раза по сравнению с 2023 годом. Это следует из данных Евростата.
«С января по ноябрь суммарный объем закупок Евросоюзом российских фруктов, орехов, овощей и продуктов их переработки составил 121,1 миллиона евро — в 2,8 раза меньше, чем за тот же период 2023 года», — написано РИА Новости, основываясь на данных Евростата. Отмечается, что ЕС закупил овощи на 84 миллиона евро, фрукты и орехи на 17,1 миллиона евро, а продукты их переработки на 20 миллионов евро.
Среди фруктов и орехов, экспортируемых Россией в страны Евросоюза, лидирующие позиции занимают орехи, экспорт которых составил 14,3 миллиона евро. Основной долей российских экспортных поставок овощей в Европу являются бобовые, на которые пришлось 50,7 миллиона евро. Также в список экспортируемых в ЕС продуктов входят спаржа, баклажаны, сельдерей, огурцы и другие овощи.
Ранее стало известно, что в ноябре 2024 года объем импорта вина из стран Европейского Союза в Россию сократился в два раза по сравнению с 2023 годом, составив 47,6 миллиона евро. В 2023 году Латвия вышла на первое место среди европейских поставщиков вина в Россию, заняв 46% от общего объема импортируемого напитка из ЕС. Начиная с мая, лидером по экспорту вина в Россию была Италия, передает «Царьград».
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