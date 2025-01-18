Мэр Сургута выразил глубокие соболезнования родным подростков, погибших в пожаре

В Сургуте (ХМАО) в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани, из-за которого погибли подростки 15-ти и 14-ти лет. Мэр города Максим Слепов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
«Сегодня ночью в Сургуте случилась трагедия. При пожаре в дачном доме СОТ „Чернореченский“ погибли двое ребят 15 и 16 лет. Большое горе для семей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким мальчиков», — написал Слепов в своем telegram-канале.
Он также попросил горожан соблюдать меры пожарной безопасности и усилить контроль за детьми, не оставлять их одних ночью. Предварительная причина возгорания в бане — неисправность печного оборудования в бане.
Ранее URA.RU сообщало, что СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
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