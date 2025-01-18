18 января 2025

Мэр Сургута выразил глубокие соболезнования родным подростков, погибших в пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слепов попросил сургутян соблюдать меры пожарной безопасности
Слепов попросил сургутян соблюдать меры пожарной безопасности Фото:

В Сургуте (ХМАО) в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани, из-за которого погибли подростки 15-ти и 14-ти лет. Мэр города Максим Слепов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Сегодня ночью в Сургуте случилась трагедия. При пожаре в дачном доме СОТ „Чернореченский“ погибли двое ребят 15 и 16 лет. Большое горе для семей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким мальчиков», — написал Слепов в своем telegram-канале.

Он также попросил горожан соблюдать меры пожарной безопасности и усилить контроль за детьми, не оставлять их одних ночью. Предварительная причина возгорания в бане — неисправность печного оборудования в бане.

Ранее URA.RU сообщало, что СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани, из-за которого погибли подростки 15-ти и 14-ти лет. Мэр города Максим Слепов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. «Сегодня ночью в Сургуте случилась трагедия. При пожаре в дачном доме СОТ „Чернореченский“ погибли двое ребят 15 и 16 лет. Большое горе для семей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким мальчиков», — написал Слепов в своем telegram-канале. Он также попросил горожан соблюдать меры пожарной безопасности и усилить контроль за детьми, не оставлять их одних ночью. Предварительная причина возгорания в бане — неисправность печного оборудования в бане. Ранее URA.RU сообщало, что СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...