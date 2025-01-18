Тюменцы повторили первую игру из сериала «Игра в кальмара» на коньках
Тюменцы повторили игры из нашумевшего сериала «Игра в кальмара» на городском катке. Желающих поучаствовать в таком развлечении было достаточно много.
«Тюменцы в сети поделились видео с городского катка. Там горожане поиграли в „Игру в кальмара“» — написано в telegram-канале «ЧС Тюмень».
На кадрах видно, что тюменцы огромной толпой слушают роботизированный голос, который и давал указания в сериале. Первой игрой была «Тише едешь — дальше будешь».
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