18 января 2025
17 января 2025

Тюменцы провели «Игру в кальмара» на катке. Видео

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Тюменцы повторили первую игру из сериала «Игра в кальмара» на коньках
Тюменцы повторили первую игру из сериала «Игра в кальмара» на коньках Фото:

Тюменцы повторили игры из нашумевшего сериала «Игра в кальмара» на городском катке. Желающих поучаствовать в таком развлечении было достаточно много.

«Тюменцы в сети поделились видео с городского катка. Там горожане поиграли в „Игру в кальмара“» — написано в telegram-канале «ЧС Тюмень».

На кадрах видно, что тюменцы огромной толпой слушают роботизированный голос, который и давал указания в сериале. Первой игрой была «Тише едешь — дальше будешь».

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Тюменцы повторили игры из нашумевшего сериала «Игра в кальмара» на городском катке. Желающих поучаствовать в таком развлечении было достаточно много. «Тюменцы в сети поделились видео с городского катка. Там горожане поиграли в „Игру в кальмара“» — написано в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что тюменцы огромной толпой слушают роботизированный голос, который и давал указания в сериале. Первой игрой была «Тише едешь — дальше будешь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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