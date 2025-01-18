18 января 2025

В Екатеринбурге крушат ледовый городок. Фото, видео

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Ледовый штурм»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ледовый штурм». Екатеринбург, зимние виды спорта, экстрим, экстремальный спорт, ледолазанье, фестиваль ледовый штурм, ледолаз
19 января устроили фестиваль ледолазания Фото:

Ледовый городок в Екатеринбурге работает последний день: в честь этого горожане собрались на традиционный фестиваль «Ледовый штурм». Два дня подряд в центре столицы участники разрисовывают стены и покоряют вершины.

18 января на Плотинке встретились дети и опытные художники, чтобы украсить ледовые ограждения в рамках фестиваля «Ледовое граффити». По периметру и под главной елкой города появились рисунки ящериц, медведей, зайцев и различные пейзажи.

На следующий день, 19 января, запланировали фестиваль ледолазания. Для этого возле «Капсулы времени» соорудили специальную стену, на которую предстояло забраться альпинистам. Соревноваться спортсменам нужно в трех категориях: траверс (перемещение по поверхности под елкой вбок), состязание на скорость и гонка преследования.

Ледовый городок в этом году впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось 27 декабря. Продлевать работу популярной у горожан площадки не стали, поэтому демонтаж начнется уже 20 января.

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Ледовый городок в Екатеринбурге работает последний день: в честь этого горожане собрались на традиционный фестиваль «Ледовый штурм». Два дня подряд в центре столицы участники разрисовывают стены и покоряют вершины. 18 января на Плотинке встретились дети и опытные художники, чтобы украсить ледовые ограждения в рамках фестиваля «Ледовое граффити». По периметру и под главной елкой города появились рисунки ящериц, медведей, зайцев и различные пейзажи. На следующий день, 19 января, запланировали фестиваль ледолазания. Для этого возле «Капсулы времени» соорудили специальную стену, на которую предстояло забраться альпинистам. Соревноваться спортсменам нужно в трех категориях: траверс (перемещение по поверхности под елкой вбок), состязание на скорость и гонка преследования. Ледовый городок в этом году впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось 27 декабря. Продлевать работу популярной у горожан площадки не стали, поэтому демонтаж начнется уже 20 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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