В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Ледовый штурм»

19 января устроили фестиваль ледолазания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ледовый городок в Екатеринбурге работает последний день: в честь этого горожане собрались на традиционный фестиваль «Ледовый штурм». Два дня подряд в центре столицы участники разрисовывают стены и покоряют вершины.

18 января на Плотинке встретились дети и опытные художники, чтобы украсить ледовые ограждения в рамках фестиваля «Ледовое граффити». По периметру и под главной елкой города появились рисунки ящериц, медведей, зайцев и различные пейзажи.

На следующий день, 19 января, запланировали фестиваль ледолазания. Для этого возле «Капсулы времени» соорудили специальную стену, на которую предстояло забраться альпинистам. Соревноваться спортсменам нужно в трех категориях: траверс (перемещение по поверхности под елкой вбок), состязание на скорость и гонка преследования.

Ледовый городок в этом году впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось 27 декабря. Продлевать работу популярной у горожан площадки не стали, поэтому демонтаж начнется уже 20 января.