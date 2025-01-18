Ледовый городок в Екатеринбурге работает последний день: в честь этого горожане собрались на традиционный фестиваль «Ледовый штурм». Два дня подряд в центре столицы участники разрисовывают стены и покоряют вершины.
18 января на Плотинке встретились дети и опытные художники, чтобы украсить ледовые ограждения в рамках фестиваля «Ледовое граффити». По периметру и под главной елкой города появились рисунки ящериц, медведей, зайцев и различные пейзажи.
На следующий день, 19 января, запланировали фестиваль ледолазания. Для этого возле «Капсулы времени» соорудили специальную стену, на которую предстояло забраться альпинистам. Соревноваться спортсменам нужно в трех категориях: траверс (перемещение по поверхности под елкой вбок), состязание на скорость и гонка преследования.
Ледовый городок в этом году впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось 27 декабря. Продлевать работу популярной у горожан площадки не стали, поэтому демонтаж начнется уже 20 января.
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