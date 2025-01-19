Депутат Колесник рассказал, зачем Европе нужна помощь России

Депутат Колесник: защитить Европу от армии Украины способна только Россия
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Европе придется наладить отношения с Москвой ради безопасности, считает член комитета Госдумы по обороне Андрея Колесник
Европе придется наладить отношения с Москвой ради безопасности, считает член комитета Госдумы по обороне Андрея Колесник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европа опасается Вооруженных сил Украины, которые получили значительное вооружение. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, только Россия может защитить Европу от этой угрозы, и сотрудничество с Москвой приведет к улучшению ситуации.

«Европу задергал этот украинский упырь с требованием оружия и денег. Кстати, она начинает побаиваться Вооруженных сил Украины, потому что вооружила их до зубов. Защитить Европу от армии Украины может только Россия. Будут дружить с Россией, значит будет все нормально», — заявил Колесник в интервью aif.ru. Он добавил, что Запад вынужден идти на примирение с Россией из-за экономических проблем в Европе.

Ранее Колесник сообщил, что каждый немец в Германии потерял до трех тысяч евро из-за конфронтации с Россией. По его словам, для немецкой семьи это достаточно большая сумма. Сенатор Совфеда Андрей Климов убежден, что некоторые европейские политики осознают выгоды сотрудничества с Москвой.

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Европа опасается Вооруженных сил Украины, которые получили значительное вооружение. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, только Россия может защитить Европу от этой угрозы, и сотрудничество с Москвой приведет к улучшению ситуации. «Европу задергал этот украинский упырь с требованием оружия и денег. Кстати, она начинает побаиваться Вооруженных сил Украины, потому что вооружила их до зубов. Защитить Европу от армии Украины может только Россия. Будут дружить с Россией, значит будет все нормально», — заявил Колесник в интервью aif.ru. Он добавил, что Запад вынужден идти на примирение с Россией из-за экономических проблем в Европе. Ранее Колесник сообщил, что каждый немец в Германии потерял до трех тысяч евро из-за конфронтации с Россией. По его словам, для немецкой семьи это достаточно большая сумма. Сенатор Совфеда Андрей Климов убежден, что некоторые европейские политики осознают выгоды сотрудничества с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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