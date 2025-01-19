Европа опасается Вооруженных сил Украины, которые получили значительное вооружение. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, только Россия может защитить Европу от этой угрозы, и сотрудничество с Москвой приведет к улучшению ситуации.
«Европу задергал этот украинский упырь с требованием оружия и денег. Кстати, она начинает побаиваться Вооруженных сил Украины, потому что вооружила их до зубов. Защитить Европу от армии Украины может только Россия. Будут дружить с Россией, значит будет все нормально», — заявил Колесник в интервью aif.ru. Он добавил, что Запад вынужден идти на примирение с Россией из-за экономических проблем в Европе.
Ранее Колесник сообщил, что каждый немец в Германии потерял до трех тысяч евро из-за конфронтации с Россией. По его словам, для немецкой семьи это достаточно большая сумма. Сенатор Совфеда Андрей Климов убежден, что некоторые европейские политики осознают выгоды сотрудничества с Москвой.
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