Бастрыкин потребовал возбудить дело после падения футбольных ворот на ребенка в Прикамье

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал распоряжение о возбуждении уголовного дела в связи с травмированием 14-летнего мальчика в городе Очере Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК России.
«Инцидент произошел в августе 2024 года, когда во время игры на спортивной площадке на подростка упали незакрепленные ворота для мини-футбола. В результате ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Он до сих пор не может ходить и продолжает лечение. Мама пострадавшего мальчика не согласна с ходом установления обстоятельств травмирования ее сына. Она обратилась к главе СКР России с просьбой помочь разобраться в ситуации, так как виновные в происшествии до сих пор не привлечены к ответственности», — сообщает ведомство.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе и результатах расследования. На данный момент в Следственном управлении СК по Пермскому краю проводится процессуальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия и привлечение виновных к ответственности.
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