Сергей Лазарев поднял цену на корпоративы на миллионы рублей

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Сергей Лазарев вернется к концертам после завершения отпуска
Сергей Лазарев вернется к концертам после завершения отпуска Фото:

Певец Сергей Лазарев значительно увеличил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. С 2025 года цена за его концерт составляет 8,5 миллиона рублей, что на два миллиона больше, чем в предыдущем году.

«Позвать певца на корпоратив теперь можно за 8,5 миллиона. Хотя еще в прошлом году за те же 40 минут на частном мероприятии Лазарев брал 6,5 миллиона рублей», — сообщает издание Life. При этом в репертуаре артиста по-прежнему присутствуют его известные треки, такие как «В самое сердце», «Даже если ты уйдешь» и другие.

В дополнение к новой стоимости выступлений, условия райдера Сергея Лазарева остаются относительно скромными по сравнению с требованиями других звезд. В гримерке артисту нужны лишь сезонные фрукты, овощи и некоторые сладости, такие как зефир в шоколаде и горький шоколад от премиум-производителя.

Перед и после выступления певец не употребляет алкогольные напитки. В его райдере указаны лишь кола, кофе и вода. Весь коллектив, работающий с артистом, также придерживается трезвости во время мероприятий. К месту проведения концертов команда прибывает на 11 автомобилях, в то время как сам артист предпочитает передвигаться на Range Rover. Лазарев планирует возобновить свои выступления после завершения отпуска. Он встретил Новый год в кругу семьи, и в настоящее время наслаждается отдыхом в Бразилии.

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Певец Сергей Лазарев значительно увеличил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. С 2025 года цена за его концерт составляет 8,5 миллиона рублей, что на два миллиона больше, чем в предыдущем году. «Позвать певца на корпоратив теперь можно за 8,5 миллиона. Хотя еще в прошлом году за те же 40 минут на частном мероприятии Лазарев брал 6,5 миллиона рублей», — сообщает издание Life. При этом в репертуаре артиста по-прежнему присутствуют его известные треки, такие как «В самое сердце», «Даже если ты уйдешь» и другие. В дополнение к новой стоимости выступлений, условия райдера Сергея Лазарева остаются относительно скромными по сравнению с требованиями других звезд. В гримерке артисту нужны лишь сезонные фрукты, овощи и некоторые сладости, такие как зефир в шоколаде и горький шоколад от премиум-производителя. Перед и после выступления певец не употребляет алкогольные напитки. В его райдере указаны лишь кола, кофе и вода. Весь коллектив, работающий с артистом, также придерживается трезвости во время мероприятий. К месту проведения концертов команда прибывает на 11 автомобилях, в то время как сам артист предпочитает передвигаться на Range Rover. Лазарев планирует возобновить свои выступления после завершения отпуска. Он встретил Новый год в кругу семьи, и в настоящее время наслаждается отдыхом в Бразилии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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