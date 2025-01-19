Сергей Лазарев поднял цену на корпоративы на миллионы рублей

Певец Сергей Лазарев значительно увеличил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. С 2025 года цена за его концерт составляет 8,5 миллиона рублей, что на два миллиона больше, чем в предыдущем году.
«Позвать певца на корпоратив теперь можно за 8,5 миллиона. Хотя еще в прошлом году за те же 40 минут на частном мероприятии Лазарев брал 6,5 миллиона рублей», — сообщает издание Life. При этом в репертуаре артиста по-прежнему присутствуют его известные треки, такие как «В самое сердце», «Даже если ты уйдешь» и другие.
В дополнение к новой стоимости выступлений, условия райдера Сергея Лазарева остаются относительно скромными по сравнению с требованиями других звезд. В гримерке артисту нужны лишь сезонные фрукты, овощи и некоторые сладости, такие как зефир в шоколаде и горький шоколад от премиум-производителя.
Перед и после выступления певец не употребляет алкогольные напитки. В его райдере указаны лишь кола, кофе и вода. Весь коллектив, работающий с артистом, также придерживается трезвости во время мероприятий. К месту проведения концертов команда прибывает на 11 автомобилях, в то время как сам артист предпочитает передвигаться на Range Rover. Лазарев планирует возобновить свои выступления после завершения отпуска. Он встретил Новый год в кругу семьи, и в настоящее время наслаждается отдыхом в Бразилии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.