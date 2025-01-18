18 января 2025

Челябинский депутат окунулся в купель в Мариуполе вместе с представителем Текслера. Видео

Челябинцы депутат Бекишев и Панарин окунулись в купель в Азовском море
© Служба новостей «URA.RU»
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Азовское море оказалось холодным, как уральские проруби
Азовское море оказалось холодным, как уральские проруби Фото:

В Крещение депутат заксобрания Владимир Бекишев и представитель губернатора Челябинской области в Ясиноватой Михаил Панарин окунулись в купель в Азовском море в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».

«Вот Михаил Викторович Панарин меня уговорил нырять. Сильно холодно, слезы на ветру. Вот оно, Азовское море в Мариуполе. Вот так нормальные парни отмечают Крещение Господне», — говорит на видео депутат заксобрания Бекишев.

Отмечается, что Бекишев и его коллега по ЗСО Дмитрий Сумин в 24-й раз развозят бойцам и мирным жителям помощь. Это медикаменты, свечи, генераторы и строительные материалы.

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В Крещение депутат заксобрания Владимир Бекишев и представитель губернатора Челябинской области в Ясиноватой Михаил Панарин окунулись в купель в Азовском море в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Справедливой России». «Вот Михаил Викторович Панарин меня уговорил нырять. Сильно холодно, слезы на ветру. Вот оно, Азовское море в Мариуполе. Вот так нормальные парни отмечают Крещение Господне», — говорит на видео депутат заксобрания Бекишев. Отмечается, что Бекишев и его коллега по ЗСО Дмитрий Сумин в 24-й раз развозят бойцам и мирным жителям помощь. Это медикаменты, свечи, генераторы и строительные материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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