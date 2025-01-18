В Крещение депутат заксобрания Владимир Бекишев и представитель губернатора Челябинской области в Ясиноватой Михаил Панарин окунулись в купель в Азовском море в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».
«Вот Михаил Викторович Панарин меня уговорил нырять. Сильно холодно, слезы на ветру. Вот оно, Азовское море в Мариуполе. Вот так нормальные парни отмечают Крещение Господне», — говорит на видео депутат заксобрания Бекишев.
Отмечается, что Бекишев и его коллега по ЗСО Дмитрий Сумин в 24-й раз развозят бойцам и мирным жителям помощь. Это медикаменты, свечи, генераторы и строительные материалы.
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